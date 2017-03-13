紐約學舞被名師嫌醜 KIMIKO他鄉撿垃圾追夢

KIMIKO透露到美國學舞的艱辛史，竟在課堂上被名師嫌醜，要她站去最後一排。(中時資料照片)

舞蹈名師KIMIKO日前推出「八下系統運動」，引起不少輿論批評，然先不論對錯，演藝圈不少明星如小嫻、利菁等，都曾是她的學生，成績有目共睹，KIMIKO接受專訪時透露，自己學舞的過程非但沒有太多的支持，甚至可說受盡磨難，尤其赴美學舞那段日子更是艱辛，不但被老師罵「沒出息」，還天天撿垃圾抵學費，談及這段10多年前的往事，讓她數度淚崩。

KIMIKO接受《蘋果》專訪，表示從小懷抱舞蹈夢，家教甚嚴的她，被規定得學兩門才藝，除鋼琴以外，她還自小學了芭蕾，而國中時她進入舞蹈班，國三那年隨學校舞團出訪歐洲巡演3個月，她在終站維也納預謀「跳機」，沒想到消息傳回家，爸爸震怒，當下飛到維也納將她抓回家，還為了斬斷她的舞蹈夢，逼她念正修工專機械科，埋下父女之間說不抽口的疙瘩。

長大後的KIMIKO，不顧家人反對插大考進輔大體育系舞蹈組，畢業後決定前往美國學街舞，竟被系上老師罵「好好的科班生，沒看過那麼沒出息的」，但她仍毅然前往，只是即便花光全身30萬積蓄，要在美國學舞、生活仍是不夠，KIMIKO不得不每天早上8點去教室打掃，晚上11點後留下來撿垃圾、拖地，以換取上舞蹈課的機會。

KIMIKO回憶當年，曾經上某名師的課程，每每都被趕到最後一排，讓她非常疑惑，忍不住提出質疑，老師竟冷回：「妳真的太難看了，妳的頭髮、妳的妝容、妳的指甲，妳沒有自覺是個舞者，妳把漂亮這件事看得太膚淺了」，點醒她身為舞者該有的姿態，才去了大型美妝店找化妝師免費試妝，而在紐約，她也遇過真正生死交關的狀況，搭地鐵竟遇拿刀醉漢，讓她邊流淚邊暗想：「我真的要死在紐約嗎」，之後再遇到被挑釁的情況，KIMIKO已有勇氣硬起來回嗆：「fxxk，是在叫我嗎」，用強悍的態度保護自身安全。

(中時電子報)