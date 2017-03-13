綠島海底清3百公斤油污 檢方研議立案

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綠島海岸遭到可疑船隻排放重油污染，潛水教練和志工昨天已清除海底近300公斤油漬；台東地檢署今天上午主動了解油污狀況，邀請台東環保局長謝清泉提供資料。

綠島海岸油污事件，陸上油污已經清除大半，今日重點是繼續清理海底油污。由海歷公司和中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修的2位助理下水搜尋。

最早發現海底油污的飛魚潛水教練俞明宏，昨天和6位教練與5位志工到海底清除重油油塊，克難使用廢棄的小木棒，以滾動加上切割方式刮除油塊，裝入垃圾袋，清出約300公斤油污。

今天上午台東地檢署邀請台東環保局長謝清泉提供資料，並且召開內部會議，研議是否立案偵辦。1060313

(中央社)