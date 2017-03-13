傳5千共諜在台 內政部：未發現被滲透

媒體報導，中國大陸在台間諜超過5000人，就連中央政府機關也被滲透。內政部次長花敬群今天表示，沒有發現有被共諜滲透的現象，行政部門都有內控機制，有系統管理、監控。

立法院內政委員會今天審查社會秩序維護法、爆竹煙火管理條例等部分條文修正草案，內政部次長花敬群列席備詢。

中國國民黨籍立法委員黃昭順質詢時指出，媒體報導，在台共諜超過5000人，政府機關已經被滲透，且保防弱、警覺性低，詢問內政部有沒有被滲透？她也認為，國家保防工作法草案，是想把「人二復辟、東廠再現」，這樣的做法不理想。

花敬群表示，這部分都有系統在管理、監控，行政部門內部也有內控機制，「沒發現有被滲透的狀況」。

親民黨籍立委陳怡潔也說，保防法部分讓民眾擔心政府擴權，且保防員權限比警察大，有點離譜，詢問花敬群會不會支持保防法立法？

花敬群說，國家對於安全防衛的基本要求、要件一定要建構起來，一定會避免形成大家對於白色恐怖、復辟這些現象；至於是否支持保防法，則尊重委員。1060313

(中央社)