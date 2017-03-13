姚明挑戰野外求生 陸網友讚譽荒野雞湯
大陸退役籃球明星姚明日前參加由冒險家貝爾．吉羅斯主持、專邀名人參加的荒野求生節目。身高超過2公尺的姚明在過程中跟著貝爾幾乎「飛簷走壁」相當吃力，更引發腳傷復發，舉步維艱。
新浪娛樂報導，貝爾．吉羅斯（Bear Grylls）的荒野求生節目一向以高難度著稱。姚明在節目中腳傷復發，仍堅持不懈的表現，則被大陸網友譽為激勵人心的「荒野雞湯」。
這些「上山下海」的挑戰對一般人而言已相當困難，而對身高226公分，體重接近200公斤的姚明而言，更是倍感吃力，一雙巨足落腳於岩石縫隙都很難，更別提還需穿梭於地貌奇特的山川峽谷。
報導提到，長途跋涉間，姚明退役時的腳傷復發，不斷折磨著他，當姚明僅用右腳支撐時，舊傷引發的疼痛一度導致他只能用祈禱來支撐自己堅持下去。
此外，節目中姚明不僅跟著貝爾「飛簷走壁」，成功完成岩壁攀爬、穿越黑洞等極限挑戰，更跳入冰冷河水中游泳，也讓貝爾嘖嘖稱讚。1060313
(中央社)
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