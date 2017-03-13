3.5元郵票找不開 中華郵政允調郵資

我要評比

郵票發行面額仍有3.5元，買張郵票還找不開，民主進步黨籍立法委員鄭運鵬今天在立法院質詢時要求中華郵政股份有限公司微調郵票面額，提升便利性；中華郵政允諾調整。

到郵局寄信，3.5元郵票仍是常見面額，但鄭運鵬說，要去郵局寄明信片，郵局還得找5角，很搞笑，希望微幅調漲0.5元，讓寄信更便利。

他說，5角硬幣於民國70年發行鑄造，最後一次鑄造是77年，流通越來越少，買3.5元郵票，沒5角硬幣可找，建議應以元計價。

中華郵政董事長翁文祺說，這是可行解決方案，過去中央銀行也希望郵局調整。1060313

(中央社)