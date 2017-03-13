談居正住義 柯文哲：包租公該多課稅

北市今天舉辦第2場居住正義論壇，提及單一自住戶降稅時，台北市長柯文哲認為，當包租公才應該要課較多的稅，「為什麼一個人擁有3棟房子，還能享有最低稅制？」

柯文哲今天在居住正義論壇致詞時表示，從自住戶到多屋戶，房屋稅最低到最高差了3倍，這相當不合理，「房子如果只有1間，自己在用，被認為是民生必需品，應該不需要課特別高的稅率。」

柯文哲舉例，一個人擁有1間房子所課的稅，比一個人擁有3間房子還要高，相當不合理，「如果是囤房，當包租公，課比較高的稅是應該的。」今天的討論重點在租金補貼、健全房市等議題。

柯文哲在致詞時再度重申，北市房價高，需要不吃不喝15年才買得起房子，但空屋率也高，整整1年有3萬7000多間房子沒有住人，等於屋主寧願囤屋也不願釋出，柯文哲說，不管是推行包租代管或以房養老政策，市府會鼓勵其釋出。

對於都更政策，柯文哲說，北市若要完成都更，需時2000年，所以都更政策要大幅修改，過去的都更政策如一坪換一坪、外加一個車位不用補錢，會讓老百姓產生不切實際的期望。1060313

(中央社)