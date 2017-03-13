疑似天雨路滑 小6生墜樓骨折
桃園市龜山區自強國小6年級陳姓男學生，今天早上從學校外牆墜落，幸虧書包一度勾住遮雨棚形成緩衝，陳姓學生落地時僅有雙腳骨折，沒有釀成不幸。
校方表示，根據監視器畫面，陳姓男學生6點56分到校，7點10分被拍到墜樓，而7點20至50分因是上學時間，學校人員都在外督導，直至近8點，學校護士聽見有學生的呻吟聲，才發現墜落在地的陳生，但因沒有畫面拍到他從何處墜樓，樓層仍未知。
校方表示，陳姓學生被送至長庚醫院後，安排在晚上進行開刀，腦部斷層掃描和腹部超音波檢查結果都正常，陳姓學生在校狀況良好，是乖巧文靜的學生，根據導師了解暫時排除有被霸凌的可能，不排除是因為天雨路滑意外導致墜樓，但因陳姓學生目前精神狀態不穩定，詳細原因仍待了解，校方也已針對陳姓學生的班級進行輔導，以及天雨路滑的校安進行加強。
(中時)
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