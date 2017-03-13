吳敦義低調訪彰化榮家 合唱中華民國頌

前副總統吳敦義13日造訪彰化榮家受到熱烈歡迎。(鐘武達攝)

前副總統吳敦義宣布角逐國民黨主席後積極走訪基層，13日上午10點，他造訪彰化縣田中鎮彰化榮家，此行他很低調，並未提及黨主席選舉與爭取支持，只有表達對榮民伯伯的關心之意。

吳敦義到埸時，受到榮民的熱烈歡迎，他現場贈送榮民一頂繡有國旗的帽子，並一展歌喉與榮民合唱中華民國頌，榮民則在他要離去前，回唱一首感恩的心。

(中時)