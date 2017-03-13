去年才考進台中地院 女錄事墜樓慘死

台中地院13日上午傳出女員工墜樓死亡憾事，33歲林姓女錄事，從地院7樓墜落，當場慘死，至於事發原因，檢警正調查中。(黃國峰攝)

台中地方法院驚傳墜樓案，死者33歲、林姓女錄事今天上午7時多，被上班職員發現時早已僵硬、死亡多時。地院表示，週六晚上還有同仁看到她前往加班，懷疑她可能利用週末地院進出人員較少時，上頂樓輕生；現在已經協助家屬處理後事。

台中地院表示，今天上午7時多，當時有職員發現在6樓天井處有一個俯趴在該處，覺得十分可疑，通知轄區一分局前往處理時，赫然發現是林姓女錄事，身軀早已僵硬，研判死亡已有一段時間；警方在7樓頂樓上發現林女的衣服、包包，內有一些法院公文，但未留下遺書。

地院指出，林女去年才考進台中地院，平時工作正常、沒有異狀，案發前在周六晚上，還有同仁看到她前往加班，死因不明，現在正協助家屬處理後事。

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