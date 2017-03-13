涉假投資真吸金6000萬 超跑女神林思吟遭起訴

有「超跑女神」之稱的女子林思吟涉嫌以投資「驗資」為由，自2010年起鼓吹親友投資，標榜每月獲利2至4%，吸金達6000萬元，就連林母也贊助女兒數千萬元。林女1月間經調查局台北市調處約談到案後羈押迄今，台北地檢署今日依詐欺罪起訴林女，並將全案移由台北地院審理。

37歲的林思吟臉書自介「在台灣某公司擔任執行董事」，對外宣稱在杜拜經商，臉書上都是藍寶堅尼、賓士等名車照片，因時常參加時尚品牌派對，打扮時髦貴氣，而有「超跑女神」之稱。

起訴指出，林思吟從2010年起，對外宣稱投資「驗資」生意，意即提供資金給成立公司者驗資之用，待公司通過登記即可抽回資金，每筆「驗資」投資獲利達8%，可以每月2至4%利息朋分給投資者，吸引至少10人投資，吸金6000萬元。

由於林思吟吸收款項後並未用於投資，而是供己身揮霍炫富，財務狀況日益吃緊，無法依約付給投資者利息，引起投資者串聯提告。檢調今年元月13日搜索並約談林女到案，發現林女住在內湖豪宅、名車賓利代步，訊後聲押獲准。

林思吟遭押後坦承所有犯行，檢調也查出林母曾投資數千萬元，但林母不願提告追究。承辦檢察官認為林女涉嫌詐欺罪嫌重大，今日提起公訴，並提解在押的林女送交北院審理，由法官決定是否繼續羈押。

(中時)