朱立倫太平宮參拜 感謝為地方付出

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新北市長朱立倫今（13日）上午9時許前往新店太平宮參拜。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（13日）上午9時許前往新店太平宮參拜。（葉書宏攝）

適逢開漳聖王聖誕，新北市長朱立倫今（13日）上午9時許前往新店太平宮參拜，朱立倫特別感謝太平宮凝聚信眾的愛心，投入地方公益。朱立倫指出，太平宮擁有超過200年歷史，見證新店的發展，祈求開漳聖王繼續保庇國泰民安、風調雨順、新北市建設進步。

(中時)