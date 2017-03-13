緊盯轟趴汽車旅館溫床 優勢警力天天路檢
有鑑於亞曼尼汽車旅館近3年來已被警方查獲9件71人轟趴，其中，光是仁武分局去年整年在亞曼尼汽車旅館周遭查獲毒品件數就高達30餘件，今年2月份，更是1個月內連續查獲2件轟趴案。為此上周起，高雄市政府警察局規畫在亞曼尼周遭執行威力路檢勤務，每日編排二班，時段每日不同，避免該處成為毒窟或轟趴的溫床。
鳥松分駐所所長紀淑如率領仁武所及偵查隊員警，11日下午16時許執行路檢勤務，52歲宮姓男子（有毒品及槍砲前科）車子刻意避開路檢點，被攔下時，神情怪異、表情緊張、說話結巴，警方遂命宮男熄火下車檢查，搜查上衣口袋內，查獲2包安非他命5.37公克、及2包海洛因7.73公克。
宮男供稱，他要至忠誠路與友談論毒品交易事宜，之後才要至亞曼尼汽車旅館施用毒品，因為裡面真的不易被查獲，要出門交易毒品，特別選白天時段，白天才不會引起警方注意或遭攔查，沒想到栽在警方強力實施的路檢下。宮男也私下抱怨，之前沒看過警方擺設那麼周延，且根本無法閃避，直呼真倒楣。全案依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。
警方強調，該汽車旅館常為吸毒者開轟趴處所，許多的毒品案件查獲地點也多在汽車旅館附近，警方將持續對於轄內汽車旅館附近加強巡邏，並持續針對亞曼尼汽車旅實施不定期臨檢，及長期於該處所附近實施威力路檢，以嚇阻持續有開趴不法情事及淨化周遭治安環境。
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(中時)
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