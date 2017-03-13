打破一口價制度 北市拋分級租金補貼

台北房價高，租金負擔也大，現行租金補貼政策採「一口價」補貼，未考量租屋人口數和經濟狀況，台北率全國之先，擬定「九宮格分級租金補貼」，將家戶人口、每人平均收入各分3階，分別提供1000元到1萬1000元不等的補貼，預計花14到20億元，最快今年編列預算，明年開始實施。

北市府今舉行「居住正義論壇II」，第一場討論租金補貼政策，北市社會局長許立民指出，《住宅法》修正案今年1月公布，規定中央住宅主管機關應考量所得狀況、負擔能力和市場行情，訂定租金分級收費標準，並於2年內提出補貼方案，然而北市領先全國，已規劃初步分級補貼公式。

許立民表示，北市有100多萬戶，其中約18萬戶家庭有租屋需求，過去內政部營建署的租金補貼採定額制，給予齊頭式的平等，以家庭年所得低於88萬家戶來看，不論家庭是1人或5人，每月均給予5000多元租金補貼，不太符合公平正義。

北市拋出九宮格分級補貼制，將家庭收入分為3階，分別是平均每人月收入在1萬5544元、3萬0631元、5萬3067元以內；再將居住人口數分為1到2人、3到4人、5人以上，給予9種區間補助，最低每月約補貼1000元，最高可能補助1萬1000元。

許立民強調，採這種補助方案，收入低可比收入高者領更多補助，家戶人口數多者也比人口少領得多，較符合公平正義。

與會的台灣師範大學社工所教授王永慈說，目前計算公式是以工作所得計算，不過還可能有政府移轉收入、非是場所得，建議可用家庭收支調查，了解總所得跟工作所得間的差距。另外，實施分級補貼後，很可能出現市場租金上漲情形，建議政府調整稅制，避免房東漲租。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱則建議，社會局住宅租金補貼，應與公宅弱勢補助、身心障礙和原住民租金補貼整合在一起，讓整體住宅租金補貼相互接軌。

許立民表示，今天蒐集各界意見後，會進行政策修正，目標為今年編列預算，明年開始實施，比起現行都發局每年約補助6到8億元，未來會提高到14到20億元。

(中時)