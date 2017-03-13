受傷亂用菸草止血 處理不當會致命

一名工人遭電鋸鋸傷手，大量出血，聽信偏方用菸草敷傷口想止血，結果差點感染送命。醫師提醒，如有外傷出血，應先用乾淨棉布等加壓止血儘速就醫。

外傷是年輕族群頭號殺手，根據衛生福利部資料顯示，民國104年15至24歲因事故傷害死亡數為1228人，為此年齡層死亡總人數46%、死因第一名。

台灣外傷醫學會理事長、台北市聯合醫院和平婦幼院區急診醫學科主任簡立建今天表示，台灣偶有大意外發生，如塵爆、重大車禍等，患者多有大面積的撕裂傷，如果止血方式不當，可能截肢、死亡。

簡立建說，曾有一名裝潢工人被電鋸鋸傷手臂大量出血，送醫前聽信同事的止血偏方，竟用嚼過的菸草塗在傷口上，導致嚴重感染，差點併發敗血症致命。

傳統止血的方法會用止血紗布加壓或用止血帶，簡立建表示，若一般人的普通傷口，依止血機轉約20幾秒鐘就可以止血；但台灣部分患者可能因心律不整、洗腎、防血栓而使用抗凝血藥物，也可能導致出血止不住危機。

簡立建說，若有大傷口，應立即用乾淨的棉布等加壓止血並就儘速就醫，千萬不要迷信奇怪的偏方。有些傷口類型、位置、深度也不適合用止血帶，如腹股溝、脖子等，且用止血帶綁住加壓也可能導致下肢因缺乏循環、壞死，面臨必須截肢的後果。

台灣外傷醫學會推廣新一代的快速止血敷片，簡立建表示，止血的醫材日新月異，台灣也應該跟上國外的腳步。含有高嶺土的快速止血敷片有助加速止血，是美軍運用在戰場的保命工具。

快速的止血工具對偏鄉醫療、需後送的重大傷病也有幫助，不過，簡立建表示，這種止血敷片使用上會產生熱能，可能會導致燙傷、疼痛、不建議民眾自行使用，應經醫療人員處理比較妥當。1060313

(中央社)