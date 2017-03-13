警攀合歡東峰失聯續搜 再傳登山迷路案

潘姓員警攀登合歡東峰失聯，警消今天將嘗試下切山谷擴大搜尋，另一方面，2名男女攀有勝山迷路，南投縣消防局派7人搜尋。

一名在台中市政府警察局霧峰分局任職的59歲潘姓員警10日獨自攀登花蓮縣、南投縣交界的合歡東峰，預計當天晚間返家，由於遲遲未歸，家屬11日報案協尋，至今天仍未發現潘男蹤跡。

花蓮縣消防局、南投縣消防局、太魯閣國家公園管理處、保七第九大隊今天持續搜救，由花蓮縣消防局主責，共39名人力分成兩組，一組12人搜索武嶺一帶、另一組27人搜尋合歡東峰到奇萊主峰路線，針對未曾搜尋的區域擴大搜索，也將嘗試下切山谷尋找潘男蹤跡。

根據太魯閣國家公園介紹，合歡東峰海拔3421公尺，位於太魯閣國家公園境內，不需入山入園申請，步道長度1056公尺，單程約1小時可登頂，平時不難走，但若冬季積雪掩蓋山徑，就須憑經驗尋路；合歡山東峰山勢高聳秀麗，被列為百岳九峨之一。

另一方面，吳姓男子與一名女子昨天跟團攀登「埔里六秀」之一的有勝山，一行約40人，但吳男與女子下山途中脫隊迷路，吳男打電話向南投縣消防局求救，指兩人位置在溪谷處、無生命危險，消防局今天清晨派國姓、埔里、中心碑消防分隊共7人搜尋。1060313

(中央社)