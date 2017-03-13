傳統領域劃設辦法 原團：僅2立委支持
原民團體今公布14名原民及花東地區立委等對傳統領域劃設辦法立場，除2名表達贊同外，其餘皆反對或要求修改。原團說，可見現行劃設辦法並不符合族人期待。
原民會日前公布傳統領域劃設辦法，但由於傳統領域排除私有土地，原團原轉小教室擔心劃設辦法施行後會讓他們原有180萬公頃僅剩80萬公頃，因此於2月23日召開記者會要求退回後，在凱道露宿至今，等待政府回應。
原轉小教室今天召開記者會公布共14名立委對於現行劃設辦法的立場，其中包含立委高潞·以用·巴魕剌、鄭天財、廖國棟、孔文吉、簡東明、蘇巧慧、林昶佐及許毓仁皆表達反對立場，陳瑩及吳玉琴則認為現行劃設辦法應該修改，劉櫂豪及蕭美琴則未表達立場，僅有高金素梅及谷辣斯·尤達卡表示支持。
原團表示，調查結果顯示，半數原住民族及花東地區等立委對於現行劃設辦法採反對立場，呼籲原民會不要忽視原基法立法意旨，立刻廢止現行劃設辦法。
原團強調，傳統領域劃設辦法並不會剝奪人民所有權，而是空間、範圍的確立，讓原住民族能夠在傳統領域上實踐文化並受到尊重。政府不應該曲解傳統領域定義，製造原住民族與社會對立，尊重原住民族的傳統領域權利就是為島上每一個人建構永續未來。1060313
(中央社)
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