雲林家扶之光 社工獲表揚

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4月2日社工日將屆，雲林家扶中心社工及事務員獲選雲林縣政府優秀社工，雲林家扶今天準備慰勞品提前祝賀。

雲林家扶中心社工吳照平、蘇甄麗、陳淑雅及事務員吳慧禎，以「正義、溫柔、專業守護兒少」，獲選雲林縣政府優秀社工，家扶中心主委陳燦勳特地帶著家扶娃娃造型枕、抒壓黃色小鴨等慰勞品祝賀。

雲林家扶中心指出，陳淑雅陪伴家長，照顧發展遲緩兒童，獲得服務績優；吳照平發揮社工專業與正義、勇氣，協助受虐兒童與家長脫離家暴展開新生活。

蘇甄麗擅長連結資源網絡增強服務能量，協助罕見疾病的媽媽就醫迎接未來；吳照平與蘇甄麗已服務十年，將獲敬業資深社工表揚。

吳慧禎在家扶掌管會計業務，在募款不易時刻，為會計業務嚴格把關，不浪費一分一毫捐助資源，獲得熱心奉獻獎表揚。

獲服務績優獎的陳淑雅說，印象最深刻的是，一名罹患罕病兒童，家長跑遍各地大小醫院，仍查不出病因，5歲體重不到10公斤，特別覺得心疼，唯一能做的是幫助家長迎向希望，給自己突破萬難的能量。1060313

(中央社)