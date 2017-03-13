羽球》奪全英公開賽后冠 戴資穎臉書直播分享喜悅
台灣球后戴資穎13日半夜直落二擊敗泰國好手依瑟儂，奪得2017超級系列賽首站全英公開賽后冠，只短暫休息幾個小時候就在臉書上進行直播，與網友分享喜悅心情，小戴表示，「雖然英國氣候不錯，但還是喜歡在台灣和高雄，因為這是我的家鄉。」
戴資穎在總獎金60萬美元(約台幣1830萬)的全英公開賽一路過關斬將，最終在決賽碰到強敵依瑟儂，靠著絕佳韌性在第二局後來居上逆轉獲勝，拿下4.5萬美元(約台幣126萬)冠軍獎金，不但穩居球后寶座，而且還成為台灣第一位在全英公開賽摘冠的選手。
戴資穎在臉書的直播時間剛好是台灣上午大家準備上班的時間，即便如此還是有不好網友在臉書上瘋狂按讚，直稱小戴是台灣之光、1994之光(小戴1994年出生)，她還呼籲大家要準時上班，千萬不要遲到喔！
戴資穎表示，「冠軍賽第二局18比20落後，抱持著不想打第三局的信念，告訴自己不能輸，所以才能夠逆轉戰局獲勝，接下來將先回國，然後參加頂級的馬來西亞超級賽，希望大家能夠繼續支持她，她也會用最佳成績回報給所有關心他的球迷。」
(中時電子報)
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