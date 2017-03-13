川普遲遲不加速改善美俄關係 俄不耐煩

我要評比

美國總統川普上台以來，美俄雙邊關係未能加速改善，對此，俄羅斯政府發言人今天表達不耐之意。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）指出，俄羅斯政府熱切想與美國改善關係，但「雙方遲遲未能對話是不可原諒的。」莫斯科當局施壓美國新領導人川普兌現承諾、改善兩國關係。

培斯科夫在美國有線電視新聞網（CNN）GPS節目今天播出的訪問中說道：「我們當然會期待我們的接觸更頻繁、更深度，以讓我們坐下來與對方交談…，因為我們雙邊關係中止了好一段時間。」

「像俄羅斯與美國這種國家，缺乏對話是不可原諒的，特別是我們面對這許多區域性與全球性問題的時候。」

今年稍早，川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）同意發展「平等」關係，建立「真正協調工作」來打擊敘利亞伊斯蘭國（IS）組織。

培斯科夫今天在CNN附和上述觀點，但他力促美國採取更多行動、啟動對話。

培斯科夫指川普「沒有隱瞞他在很多事情上與俄羅斯意見不一，但他也夠務實能說我們來談談吧。」（譯者：中央社許湘欣）1060313

(中央社)