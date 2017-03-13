社大學區重新畫分 后豐社區大學開課
台中市教育局重新畫分社區大學學區，過去山線社區大學廣含9個行政區（豐原、后里、潭子、大雅、神岡、東勢、石岡、新社、和平〉，今年豐原、后里獨立，由台中市父母成長協會取得經營權，校名為「后豐社區大學」，並禮聘《葫蘆墩季刊》主編楊宏祥擔任校長，今日正式上課，開學2週內仍接受報名，並提供多項學費優惠方案。
楊宏祥表示，基於教育傳承的責任，承接原山線社大所開設的所有課程，更結合地方社團、社區、學校與產業，興辦具有在地特色的社區大學。他指出，后豐社區大學不只有才藝課程，還將致力發展文史、生態、環保、產業等特色課程。
楊宏祥說，地方文史導覽、公民記者培訓、產業結盟、微型文創輔導等課程，對地方發展很重要，尤其是公民意識的提升，會讓社區大學與我們的生活更密切。
后豐社區大學春季班開設近200門課程，並廣設學習地點，除原於豐東國中的校本部外，另增設豐原國中、富春國小、瑞穗國小、豐原國小、豐原漆藝館、翁子社區活動中心、敦北社區活動中心、舊社活動中心等新據點，讓每位學員就近上課學習。
(中時)
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