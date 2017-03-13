在台共諜5000人!？ 內政部次長花敬群：沒發現

陸生共諜案引發各界關切。（設計畫面）

上週爆發陸生共諜案引發各界關切，今日又有媒體稱中國大陸在台間諜超過5000人，就連中央政府機關也被滲透。立法委員黃昭順就此議題質詢，內政部次長花敬群答覆表示，沒有發現有被共諜滲透的現象，行政部門都有內控機制，有系統管理、監控。

據中央社報導，中國國民黨籍立法委員黃昭順質詢時指出，媒體報導，在台共諜超過5000人，政府機關已經被滲透，且保防弱、警覺性低，詢問內政部有沒有被滲透？花敬群答詢表示，沒發現有被滲透的狀況，相關事務都有在管理、監控，行政部門內部也有內控機制。

另對保防法讓民眾擔心政府擴權疑慮，花敬群表示，國家對於安全防衛的基本要求、要件一定要建構起來，但會避免形成大家對於白色恐怖復辟疑慮。

(中時電子報)