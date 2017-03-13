在台共諜5000人!？ 內政部次長花敬群：沒發現
上週爆發陸生共諜案引發各界關切，今日又有媒體稱中國大陸在台間諜超過5000人，就連中央政府機關也被滲透。立法委員黃昭順就此議題質詢，內政部次長花敬群答覆表示，沒有發現有被共諜滲透的現象，行政部門都有內控機制，有系統管理、監控。
據中央社報導，中國國民黨籍立法委員黃昭順質詢時指出，媒體報導，在台共諜超過5000人，政府機關已經被滲透，且保防弱、警覺性低，詢問內政部有沒有被滲透？花敬群答詢表示，沒發現有被滲透的狀況，相關事務都有在管理、監控，行政部門內部也有內控機制。
另對保防法讓民眾擔心政府擴權疑慮，花敬群表示，國家對於安全防衛的基本要求、要件一定要建構起來，但會避免形成大家對於白色恐怖復辟疑慮。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。