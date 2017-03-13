3月13日中視午間新聞搶先看
《LG手機熱當機 過保維修得自費》
韓國LG旗艦機V10手機傳出機板過熱造成死當無法開機，台灣已有百位苦主因過保固期得自費上萬元維修，集體向消保官申訴。LG公關處將視個案提供已過保固期的客戶維修優惠。
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《台羽壇新頁 戴資穎全英賽封后》
羽球球后戴資穎在英國伯明罕舉行的全英羽球公開賽的單打決賽以直落二擊敗泰國對手，生涯第一次拿下全英賽冠軍。這也是戴資穎從去年登上世界第一以後，連續第三場比賽封后，進一步坐穩球后位置。
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《下午鋒面到 明氣溫急降探13度》
今日受到鋒面逐漸接近影響，北部地區有短暫陣雨，東半部地區偶有零星短暫陣雨，晚上過後北部及東北部雨勢較為明顯。深夜過後大陸冷氣團南下，氣溫將急速下降，中部以北低溫下探13度。
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(中時電子報)
關鍵字：中視午間新聞
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