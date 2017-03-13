毒鴛鴦上忠烈祠談情說愛 警查獲毒品、通緝

武女因毒品案遭通緝，警攔查識破其通緝身分。(劉宥廷翻攝)

警方在毒鴛鴦車內搜到1把空氣手槍、20顆子彈及11.4公克毒品。(劉宥廷翻攝)

毒品案遭通緝39歲武姓女子與41歲林姓男友13日凌晨開車上柴山、停在忠烈祠旁停車場內，雖然兩人在車內談情說愛，但半開的窗戶疑似飄出毒品味，被巡邏的鼓山分局新濱所警組盯上攔查；不僅查獲武女的通緝身分，還搜到1把空氣手槍、20顆子彈及11.4公克毒品，林男一肩扛下，警將2人帶回偵訊並採尿送驗，訊後依槍砲、毒品等罪將毒鴛鴦送辦。

(中時)