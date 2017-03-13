至活旅遊下月將開闢大陸的北京、西安、南京，及上海等4條循環式巴士路線

圖說：至活旅遊台灣分公司總經理羅敏儀表示，繼歐洲之後，下月將開闢大陸的北京、西安、南京，及上海等4條循環式巴士路線。（劉朱松攝）

以經營「循環式巴士」歐洲旅行團的至活旅遊，繼在全歐洲推出「歐來歐去」7條經典路線，可暢遊25個國家、61處名城之後，又首度將經營觸角進軍亞洲。至活旅遊台灣分公司總經理羅敏儀在台中國際旅展會場表示，下月將開闢大陸的北京、西安、南京，及上海等4條循環式巴士路線，準備搶攻歐美與華人旅遊。

羅敏儀指出，總部在荷蘭、由華人出資經營的「循環式巴士」歐洲旅行團，在全歐洲7條經典路線，暢遊25個國家、61處名城，全年不管去哪，何時去？每人每天都是73歐元（含2人房住宿費與華人導遊費等費用），每年載客人數超過20萬人次，躍居該類型旅遊的第一品牌。

為乘勝追擊，至活旅遊下月16日將開闢大陸的北京、西安、南京，及上海等4條循環式巴士路線，每人每天原價65美元，為回饋遊客，即日起至下月16日止，每人每天優惠價（含2人房住宿及導遊費等費用）只要32.5美元，等於半價優惠。

至活旅遊，除了荷蘭總部外，還在歐洲的法國、英國，及德國等5個國家，設立營運據點，另在亞洲的香港、台灣、越南、大陸的北京、上海、天津、廣州，及成都等地，設立辦事處或營運據點，全面搶攻「歐來歐去」7條循環式巴士經典路線，及大陸4條循環式巴士路線。

由高雄市新世紀觀光旅遊協會與威典展覽事業公司共同主辦的台中國際旅展，本月10至13日在台中登場。包括旅行社、星級飯店，及特色民宿等200多家業者、共計370個攤位，在會場展售機票行程、住宿券、溫泉泡湯券、美食餐券，及人氣伴手禮等，強攻今年清明、端午連假出遊或消費商機。

因目前適逢農曆春節年後的淡季，與會的業者紛紛祭出短途國外旅遊行程破盤價2,888元起；飯店民宿券最低下殺2.6折，還有福袋摸獎活動助陣。

這次展出國外與國內旅遊參展的比例，約三比七，參展的業者除看準4月連假商機外，現正值全球旅遊淡季，所以，業者在淡季促銷動作，絲毫不手軟。

會場，參展的旅行社業者推出長程的魅力歐洲巴黎7天，含稅價3.99萬起；最受國人喜愛的日韓行程，例如，東京賞櫻輕旅行5天，只要8,999元起；韓國首爾6天的旅展特惠價6,888元起。

(工商)