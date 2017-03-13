中市府升級仁愛之家功能，打造多層級與連續性照顧園區

台中市府社會局長呂建德表示，市府除推出「托老一條龍」整合多項照顧政策，也提供長輩全人照顧，透過公立老人福利機構台中市仁愛之家，負起社會照顧的責任。（盧金足攝）

因應照顧失智長輩的需求增加，台中市政府社會局建置台中市仁愛之家為多層級、連續性的養護與失智綜合性機構，逐年編列總經費約4億6000萬，改善現有設施，增添專業人力以提升照顧品質，打造為兼顧養護、長期照護、日間照護及安寧等需求的園區。今年先追加436萬7000元規畫設計費，未來再逐年編列其餘經費，希望爭取市議會支持。

社會局長呂建德表示，為讓弱勢長輩有更優質的照顧品質，社會局推動仁愛之家打造為多層級、連續性照顧園區的計畫，同時滿足養護、長期照護、安寧、失智症養護及日間照護等需求，並引進社區服務方案發展老幼共托服務模式，強化對老人家的照顧。

預估總預算約4億6000萬，今年先追加436萬7000元規劃設計費，並使用公益彩券盈餘分配基金533萬7000元，2018年則預計編列5000萬元、2019年1億70000元、2020年2億10000元等相關費用，逐年落實。

呂建德強調，市府除推出「托老一條龍」整合多項照顧政策，提供長輩全人照顧，也透過唯一的公立老人福利機構台中市仁愛之家，負起社會照顧的責任，並進一步升級為養護與失智型綜合性機構，讓不論是健康或是失能的長輩，都能獲得良好的照顧。

(中時)