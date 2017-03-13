寧赴東京辦展拒合作世大運？故宮說真相

民進黨立委吳思瑤質疑，故宮想和東京的博物館辦展，卻不願意和今年8月的台北世大運合作，包括票務優惠、紀念品寄售合作等，「故宮是外國月亮比較圓？」(本報資料照片)

國立故宮博物院擬於2020年東京奧運期間，讓故宮文物能到東京的博物館展出，搭國際賽事的順風車，宣傳故宮，但有立委質疑，故宮想和東京的博物館辦展，卻不願意和今年8月的台北世大運合作，包括票務優惠、紀念品寄售合作等，被民進黨立委吳思瑤批評「故宮是外國月亮比較圓？」

故宮今在立院進行業務報告，吳思瑤爆，故宮拒絕北市府提出的要求，包括代表團免費入館、門票優惠、紀念商品販售空間的進駐，如世大運紀念品在故宮設櫃販售、故宮商品在世大運販售，世大運文創結合紀念品等，故宮世大運的合作度幾乎為零。國民黨立委蔣乃辛也要求林正儀當場保證，是否給予世大運團優惠票？林正儀回答肯定。

故宮副院長李靜慧於中場休息時接受媒體採訪時表示，去年10月故宮主動向北市府提出邀請召開商討會，但直到今年1月12日雙方才正式開會。李靜慧說，雙方就門票、紀念品、接待工作等提出合作，不過，門票免費或優惠，財政部都有相關規定，因此要報請核准。

至於世大運紀念品在故宮設商區，也必須跟故宮商店的經營廠商討論，因此當場都沒有正式決定。會中也提出，世大運吉祥物熊讚能到故宮，與故宮典藏文物《玉人與熊》做呼應，「不過，市府表示故宮要贊助經費，熊讚才會到故宮」，因此這項提案也擱置。

李靜慧表示，會中具體協定有世大運期間舉辦的抽獎活動，故宮將贊助獎品，且會提供VVIP導覽，預估VVIP將有上千人，故宮屆時動員的導覽員也將是龐大的人力。

(中時)