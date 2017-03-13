中市配合鐵路地下道填平，東光路路平延期

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台中市府建設局配合鐵路地下道填平及汙水下水道工程，東光路路平延至明年辦理。（盧金足攝）

橫跨台中市7個行政區域的東光路，因鐵路高架化工程重車碾壓，部份路面龜裂不平整，市府建設局原訂今年執行路平專案，但為配合及台鐵地下道填平，以及水利局在當地的汙水下水道系統工程，為避免重複挖補，東光路路平預計明年上年度再施作。

建設局指出，東光路連結南區、北區、東區、北屯區、大里區、潭子區、太平區民眾往來主要交通幹道，因鐵路高架化工程，重車碾壓造成部份路面龜裂不平整。

建設局原訂今年上半年施作路平，由於台鐵將進行東光路地下道填平工程，加上水利局也將在今年上年起到明年初，辦理東山路892巷至十甲路3,000用戶、大約2公里多的汙水下水道工程，為避免2次挖補，浪費公帑，建設局將已發包的東光路路平專案延後，待兩項工程完工後，再進場執行。

建設局長黃玉霖表示，路平政策應符合「以人為本」、「提昇品質」「減少挖補」3大面向，因此，必須整合其他各重大工程統一規畫，一次性施工，降低對市民生活影響，也避免重複施工造成浪費。

東光路路平專案工程從東光路892巷至樂業路段，長3.6公里，期盼明年施作後，可大幅提升當地用路品質，也請市民體諒。

(中時)