中市配合鐵路地下道填平 東光路路平延期
橫跨台中市7個行政區域的東光路，因鐵路高架化工程重車碾壓，部份路面龜裂不平整，市府建設局原訂今年執行路平專案，但為配合及台鐵地下道填平，以及水利局在當地的汙水下水道系統工程，為避免重複挖補，東光路路平預計明年上年度再施作。
建設局指出，東光路連結南區、北區、東區、北屯區、大里區、潭子區、太平區民眾往來主要交通幹道，因鐵路高架化工程，重車碾壓造成部份路面龜裂不平整。
建設局原訂今年上半年施作路平，由於台鐵將進行東光路地下道填平工程，加上水利局也將在今年上年起到明年初，辦理東山路892巷至十甲路3,000用戶、大約2公里多的汙水下水道工程，為避免2次挖補，浪費公帑，建設局將已發包的東光路路平專案延後，待兩項工程完工後，再進場執行。
建設局長黃玉霖表示，路平政策應符合「以人為本」、「提昇品質」「減少挖補」3大面向，因此，必須整合其他各重大工程統一規畫，一次性施工，降低對市民生活影響，也避免重複施工造成浪費。
東光路路平專案工程從東光路892巷至樂業路段，長3.6公里，期盼明年施作後，可大幅提升當地用路品質，也請市民體諒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。