核廢儲存地喬不定 蕭美琴：絕不能放在花蓮
立法院經濟委員會今日質詢，核電仍是最大爭議。核廢料最終選址底為何處，不少立委提出質疑，立法委員蕭美琴更直言絕不允許核廢料放置花蓮。經濟部長李世光澄清，目前正在做全國性的地質調查，針對可行地點評估，最終地點尚未出爐。
李世光表示，最終地點選定需要「全民努力」。全國性地質探勘是根據原能會要求，目前可行方案報告已出爐，已經送審，之後還要公投同意。
核廢料送至國外處理部分，李世光直言可行性不高，今年國外處理費已經停編。
至於核四封存後，電廠要如何利用，立法委員王惠美詢問是否改為火力發電廠？李世光指出會評估所有可行方案，希望能將核四廠的剩餘價值最大化，減少設備折舊損失。
另外，核四廠內燃料棒預計從今年開始逐漸移出，經濟部規劃2至3年全部移出。李世光稱，燃料是先前向美國供應商購買，要與美方討論轉賣他國的可能性。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。