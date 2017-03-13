核廢儲存地喬不定 蕭美琴：絕不能放在花蓮

我要評比

立法院經濟委員會今日質詢，核電仍是最大爭議。核廢料最終選址底為何處，不少立委提出質疑，立法委員蕭美琴更直言絕不允許核廢料放置花蓮。經濟部長李世光澄清，目前正在做全國性的地質調查，針對可行地點評估，最終地點尚未出爐。

李世光表示，最終地點選定需要「全民努力」。全國性地質探勘是根據原能會要求，目前可行方案報告已出爐，已經送審，之後還要公投同意。

核廢料送至國外處理部分，李世光直言可行性不高，今年國外處理費已經停編。

至於核四封存後，電廠要如何利用，立法委員王惠美詢問是否改為火力發電廠？李世光指出會評估所有可行方案，希望能將核四廠的剩餘價值最大化，減少設備折舊損失。

另外，核四廠內燃料棒預計從今年開始逐漸移出，經濟部規劃2至3年全部移出。李世光稱，燃料是先前向美國供應商購買，要與美方討論轉賣他國的可能性。

(工商)