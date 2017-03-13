血濺紐約地鐵！華裔女暈倒墜軌 手腳遭輾斷
美國紐約地鐵發生一起意外事故，一名余姓25歲的女中國移民日前因昏厥摔落鐵軌，被迎面而來的電車輾斷手腳，所幸生命並無大礙。
據外電消息，上週三下午1點30分左右，余女到曼哈頓中城區的列克星敦大道車站搭車，在月台邊緣等車時突然暈倒。雖然駕駛緊急剎車，但由於車速過快，未能及時停住，使余女被捲到車底，只留下月台的一雙鞋子。
警方指出，余女送醫院時神智清醒，但右手與右腳自關節以下皆被輾斷，情況頗為嚴重。她的父母接獲通知後，也從中國大陸飛往美國處理善後。
(中時電子報)
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