血濺紐約地鐵！華裔女暈倒墜軌 手腳遭輾斷

意外發生後，搶救人員緊急將傷患送醫。(圖/網路圖片)

醫護人員帶走余女的斷肢。(圖/網路圖片)

余女畢業於美國沃頓商學院，長相清秀。(圖/當事人臉書)

美國紐約地鐵發生一起意外事故，一名余姓25歲的女中國移民日前因昏厥摔落鐵軌，被迎面而來的電車輾斷手腳，所幸生命並無大礙。

據外電消息，上週三下午1點30分左右，余女到曼哈頓中城區的列克星敦大道車站搭車，在月台邊緣等車時突然暈倒。雖然駕駛緊急剎車，但由於車速過快，未能及時停住，使余女被捲到車底，只留下月台的一雙鞋子。

警方指出，余女送醫院時神智清醒，但右手與右腳自關節以下皆被輾斷，情況頗為嚴重。她的父母接獲通知後，也從中國大陸飛往美國處理善後。

(中時電子報)