秦昊包場帶伊能靜看電影 帥氣抱女兒反被虧
藝人伊能靜去年生下女兒「小米粒」，休養大半年近日終於復工，她也把握天倫時光，和老公秦昊帶愛女出外趴趴走，還去看晚場電影，不過秦昊抱娃姿勢卻被網友虧爆。
伊能靜先是和老公帶著「小米粒」出外逛街，秦昊用背帶背起女兒，一手扶著她，一手插褲袋，模樣相當帥氣，不過女兒就像是被他夾在腋下，讓網友忍不住問「難道米粒不痛嗎？」覺得她看起來很不舒服，要他不要顧著耍帥，還是雙手抱比較好。
晚上換他和愛妻享受兩人時光，因為周日晚場沒人，讓伊能靜忍不住笑說：「秦先生包下整個電影院，帶我看包場電影啦～～哈哈～～霸氣不」，恩愛畫面讓網友好羨慕。
(中時電子報)
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