王定宇：將領升遷總統決定

外傳民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，引起軍方決策高層高度不滿，對此，立委王定宇13日在立法院外交及國防委員會受訪表示，國防部內部升遷有一定秩序，總統尚未勾選，有人放話要影響總統選擇權，不可取。將領升遷最後由總統決定，「台灣有誰可以去和總統關說？」（劉宗龍攝）

外傳民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，引起軍方決策高層高度不滿，對此，立委王定宇13日在立法院外交及國防委員會受訪表示，國防部內部升遷有一定秩序，總統尚未勾選，有人放話要影響總統選擇權，不可取。將領升遷最後由總統決定，「台灣有誰可以去和總統關說？」（劉宗龍攝）

外傳民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，引起軍方決策高層高度不滿，對此，立委王定宇13日在立法院外交及國防委員會受訪表示，國防部內部升遷有一定秩序，總統尚未勾選，有人放話要影響總統選擇權，不可取。將領升遷最後由總統決定，「台灣有誰可以去和總統關說？」

(中時)