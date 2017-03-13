空品不良 中市府通知台電降載減碳

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台中市13日上午空品測站多處達紅色等級，台中市政府表示，12日晚間再度聯繫台電啟動第20次降載，兩波都減少730百萬瓦發電量，盼有效緩解這波空污。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月13日

台中市今天上午空品測站多處達紅色等級，台中市政府今天說，昨晚再度聯繫台電啟動第20次降載，兩波都減少730百萬瓦發電量，盼有效緩解這波空污。

台中市環保局指出，因風場微弱，中南部地區空氣汙染物連日擴散不佳，上午台中市多處測站再度達紅色等級，市府繼日前通知台電啟動第19次降載，昨晚再度聯繫台電啟動第20次降載，兩次都減少730百萬瓦（MW）發電量，盼有效緩解此波空汙。

環保局指出，上午7時，台中市轄內16個空品測站，包括大里、西屯、忠明等12個測站AQI指標都大於150，達紅色警戒；豐原、沙鹿、后里、霧峰等4個測站AQI指標則大於100，達橘色警戒等級。

環保局上午也已啟動空品不良應變，加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵，洗掃街用水以灌溉溝渠用水及再生水為主；此外，也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化。並由教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。

環保局長白智榮表示，此波空氣汙染會持續到今天晚上，請市民朋友多注意，並呼籲敏感族群民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範做好防護。1060313

(中央社)