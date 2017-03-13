沙烏地國王訪日排場大 日皇太子出迎

產油國沙烏地阿拉伯的國王沙爾曼昨晚搭專機抵達東京羽田機場，由日本皇太子德仁出迎。這是沙國國王暌違46年訪日，此行約有千人隨行，排場相當大。

沙國國王沙爾曼（King Salman）昨晚抵達東京，此行目的是希望加強與日本的經濟合作。預定15日結束日本行程，轉訪中國大陸。

沙爾曼今天安排與日本首相安倍晉三會談，就新產業技術支援、人才培育等尋求日本的協助，雙方將簽署相關文件。

「日本經濟新聞」報導，日本與沙烏地阿拉伯的經濟關係將進入新階段。為了吸引日商投資，兩國將針對沙國經濟特區達成協議。豐田汽車、JX集團、3家大型銀行、東京證券交易所等提供經濟協助。

此外，安倍與沙爾曼會談中，也將討論敘利亞、激進組織「伊斯蘭國」、中東地區的穩定對策等。

這次沙爾曼的訪團成員包括王族、政府相關人士等約1000人隨行。他昨天步下專機時，使用事先運至日本的專屬電動梯。訪問團成員有一部分下榻東京都港區的大飯店，飯店周邊出現許多高級禮賓車而備受注目。東京一帶的禮賓車數量不夠，有一部分是從關西調度而來。1060313

(中央社)