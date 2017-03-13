前奧運國手紀淑如率隊路檢 毒蟲認栽
前奧運國手、高雄市政府警察局仁武分局鳥松分駐所長紀淑如鑒於轄內一家汽車旅館近3年已查獲9件71人轟趴，連日在附近加強路檢，日前查獲準備進店吸毒宮姓男子，起出毒品1批。
曾獲奧林匹克運動會跆拳道銅牌的紀淑如日前率領警員執行威力路檢勤務發現，宮姓男子開車路過，想避開路檢點，上前盤查時宮姓男子神情怪異、表情緊張，說話還結巴，要求熄火下車受檢，當場在宮姓男子上衣口袋內查獲2包安非他命重5.37公克及2包海洛因重7.73公克。
宮姓男子供稱，原本要到附近與友人談論毒品交易事宜後，才要再到汽車旅館施用毒品，選白天時段出門，以免引起警方注意，沒想到還是栽了。
紀淑如說，仁武分局近3年來在這家汽車旅館查獲9件71人轟趴，其中去年在周遭查獲30餘件，今年2月也連續查獲2件轟趴案，5日起警方規劃在周遭執行威力路檢勤務，每天編排2班，臨檢時段每天不同。1060313
(中央社)
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