從市區搬鄉下仍染毒 婦人痛心檢舉夫

台南市一名婦人為了幫助染有毒癮的丈夫戒毒，特地從高雄市區搬到較偏遠的台南市南化山區，不料仍在丈夫的背包中發現毒品，心痛之餘決定報警，希望警方能協助丈夫遠離毒害。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年3月13日

台南市一名婦人為了幫助染有毒癮的丈夫戒毒，特地從高雄市區搬到較偏遠的台南市南化山區，不料仍在丈夫的背包中發現毒品，心痛之餘決定報警，希望警方能協助丈夫遠離毒害。

台南市政府警察局玉井分局今天表示，玉山派出所昨天接獲1名婦人報案，指稱為了勸丈夫戒毒，希望搬到南化山區後，藉著過樸實的鄉下生活，讓丈夫遠離不良環境。但前幾天整理丈夫物品時，卻發現背包內藏有針筒及兩小包毒品，心痛之餘決定報案。

警方指出，員警隨後趕抵婦人家中，婦人把丈夫藏在背包內的物品攤在員警面前。婦人的丈夫見狀破口大罵，婦人在一旁聲淚俱下，哀求丈夫要配合警方偵辦戒毒，甚至要求法院能將丈夫羈押。

警方指出，在員警勸導下，婦人的丈夫坦承犯行；經清查後共查獲海洛因、安非他命各1小包。婦人的丈夫也向婦人保證，這次會痛改前非。全案訊問後移送台南地檢署偵辦。1060313

(中央社)