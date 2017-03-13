衣索比亞垃圾山塌46死 疑發電廠惹禍
非洲衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）市郊1座全國最大的垃圾山嚴重崩塌，造成至少46人死亡，數十人受傷。附近居民將這場悲劇歸咎於附近的沼氣發電廠。
法新社記者表示，柯希（Koshe）垃圾山最大堆垃圾昨天有部分崩塌，夷平數十個住處。
阿迪斯阿貝巴市聯絡局長摩吉斯（Dagmawit Moges）表示，46人喪命，其中包括32名女性、14名男性，還有一些兒童。
摩吉斯說，許多死者是以此為家的人，他們在這塊佔地30公頃的垃圾掩埋場撿拾食物維生。
居住於掩埋場但幸運保有住家的拾荒者迪吉法（Berhanu Degefa），將這場崩塌意外歸咎於蓋在山頂上的新沼氣發電廠。
迪吉法說，廠方為了建廠而將山頂夷平，增加山腰壓力而導致崩塌。
同樣居住於此、差點沒了房子的散工穆罕默德（Ibrahim Mohammed），也將悲劇怪罪於那座沼氣發電廠，表示垃圾經壓縮後，「因為有很多垃圾丟在山頂上」並且「被往…下壓」。
「太陽報」（The Sun）報導，阿布杜拉（Musa Suleiman Abdulah）在這場意外失去塑膠布覆頂的簡陋木屋，他說，垃圾山崩塌時，他聽到「1聲巨響」。
他說：「我們出來時，類似龍捲風的東西直衝我們而來，我們開始集合家庭成員」，接著逃跑，「有人幫助我們，我的孩子與家人在毀滅發生前離開了。」（譯者：中央社周莉芳）1060313
(中央社)
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