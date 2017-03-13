興建活動中心 鄭文燦：供市民使用

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桃園市長鄭文燦今天前往八德區視察豐德公園興建市民活動中心案，期勉八德區公所儘速於明年9月底前完工，也將提供禮堂會議室，增加市民活動空間。

他表示，八德區興仁里和瑞豐里位於八德重劃區，也是捷運綠線的起站，區域人口預計成長達4至5萬人。

鄭文燦說，為增加市民活動空間，市府規劃在豐德公園興建市民活動中心，1樓為禮堂，2樓則設置會議室及研習教室，請八德區公所於今年底完成設計及發包，明年儘速動工，最晚明年12月底前完工。1060313

(中央社)