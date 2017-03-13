大馬：相信能與北韓和解 不需經第三方

馬來西亞副首相阿末扎希表示，大馬不需要第三者插手調解與北韓之間的緊張外交關係，並相信首相納吉能解決目前的僵局。

「星洲網」報導，阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）昨日在出席活動時表示，相信大馬和北韓現有的合作關係，有助兩國透過外交途徑解決危機。

他認為，目前兩國的癥結在於金正男的遺體只能移交給親屬，若兩國在沒有第三方插手的情況下能達成協議，相信問題就能迎刃而解。因此，目前協商會以不違反「維也納外交關係公約」前提下，盡量維持與北韓關係的和平。

他強調，大馬政府的首要任務是確保目前滯留在平壤的9名大馬公民的安全，並讓他們安全回國。一旦北韓允許大馬公民回國，那麼在大馬的北韓公民也可以回國。

阿末扎希透露，根據移民局提供的數據顯示，自2014年來，共有2453名北韓公民曾在大馬停留，不過大部分已經回國，目前僅剩下315名北韓人，其中包括學生、工人以及「大馬第二家園計畫」的參與者。

他補充，大馬政府並沒有特別監視目前停留在大馬的北韓人，一旦發生特殊狀況時，大馬政府自有一套追蹤方式來追查他們。

目前，大馬政府與北韓政府正在談判，大馬方面傳出，北韓已開出條件，只要大馬警方讓目前鎖定的2名涉嫌參與刺殺金正男的北韓籍嫌犯回到平壤，北韓將立即讓滯留在平壤的9名大馬公民回國。1060313

(中央社)