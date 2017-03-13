王育敏：政府處理過期乳瑪琳緩如牛步

國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，總統蔡英文的食安五環政策已破功；政府處理過期的乳瑪琳，真的緩如牛步，要求政府拿出能力與效率，儘快讓過期乳瑪琳下架。

知名人造奶油品牌「乳瑪琳」竟爆發用逾期產品再製成酥油、白油等其他產品。國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，王育敏表示，新政府上台之後，一直標榜食安是重要且關心的項目，也推出食安五環的政策，但食安五環政策已經破功了。

王育敏說，從日前冠脂妥偽藥風波，到10日爆發出來高達900多公噸的過期乳瑪琳，看到政府處理事情的效率，真是緩如牛步。目前下架的乳瑪琳只有20公噸，根據媒體揭露，以及他們所掌握的也才7.6公噸，政府處理食安的能力在哪裡？要求政府拿出能力與效率，儘快讓這些仍在市面的過期乳瑪琳完成下架。

王育敏表示，關於有問題食物下架的處理，各縣市情況也不一，目前只有看到台北市訂了48小時下架的規定，其他的縣市目前還沒看到，中央更是沒有一個很明確的要求，請問食藥署，要求下架的期限是多少天？

國民黨團副書記長蔣萬安說，食藥署在危機的處理上完全是零分，台灣難道要成為黑心食品的王國嗎？食藥署難辭其咎，如果連國內過期的乳瑪琳都沒辦法處理好，民眾怎麼放心將食品安全交給政府來把關？希望食藥署趕快站出來，告訴民眾如何處理危機。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，有關食安問題政府持續注意，乳瑪琳看起來是過期的單一事件，要牽扯到食安政策，「老實講是無聊」，就由相關部門趕快把事情處理好才是重點。1060313

(中央社)