李翔宙：關說沒用 人事沒徇私
在國軍關說是否有用，曾任陸軍司令的國軍退除役官兵輔導委員會主任委員李翔宙今天表示，關說一點用都沒有；此外，他說，手上的人事作業沒徇私，坦然接受檢驗。
媒體報導，某南部民主進步黨籍立法委員強行介入國軍少將人事安排，國防部召開人事評議委員會，通過立委舉薦人選；國防部昨天澄清，媒體報導某立委介入非事實。
李翔宙上午列席立法院外交集國防委員會報告退輔會106年度附屬單位預算案，答復民進黨籍立委莊瑞雄質詢外傳有立委介入人事時說，人往高處走。
他說，關說在社會文化上是人之常情，但他保證，他完全按制度，手上人事作業沒徇私，坦然接受檢驗。
莊瑞雄追問，國防部稱沒人關說，為何媒體會報導？到底關說有沒有用？李翔宙表示，關說一點用都沒有。他沒參與，一無所知。
此外，前國防部長嚴明日前聲援抗議年金改革的「八百壯士」；李翔宙說，有與嚴明溝通，做完整座談。1060313
(中央社)
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