傳北上參選 傅(山昆)萁：會把任期做完
無黨籍花蓮縣長傅(山昆)萁明年底卸下縣長職務後，外傳將挑戰台北市長一職。今天上午他首度鬆口回應表示，在台灣任何一地種福田，是他畢生的榮幸。
傅(山昆)萁上午參加花蓮縣四維高中活動時回應媒體詢問表示，會把任期做完，希望大家到花蓮走走看看，花蓮是如何的轉變。
他表示，在台灣的任何一個地方種福田，都是他畢生的榮幸。而且在資源最貧困的花蓮，能夠來翻轉後山，這個意義是彌足珍貴。
傅(山昆)萁強調，他對花蓮有深厚的情感，一定會把任期做完，再一次的向所有關心他的朋友表達感謝。「我願意在花蓮，能夠種更深的福田，讓各縣市都可以來這裡觀摩」。
傅(山昆)萁說，翻轉花蓮400年命運，是他責無旁貸的責任，「我一定會把任期做完」，謝謝大家的關心，一起關注花蓮的建設，希望大家一起到花蓮走走看看，花蓮是如何的轉變。台北市長柯文哲目前正在推動他的市政，也不要太多壓力，讓他能夠把任期做完，「我們歡迎他可以到花蓮來學習」。1060313
(中央社)
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