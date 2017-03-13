港前特首曾蔭權收受利益罪 9月重審

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香港前行政長官（特首）曾蔭權的收受利益罪預定9月26日正式重審。

香港高等法院上午就曾蔭權的收受利益罪進行不公開聆訊，只有控辯雙方、曾蔭權及其家屬出席。

綜合香港媒體報導，法官裁定案件於5月進行審前覆核聆訊，9月26日正式開審。

曾蔭權現年72歲，他多年前卸任後被起訴兩項公職人員行為失當罪及一項收受利益罪。

高等法院原訟庭的陪審團2月以8比1裁定曾蔭權一項公職人員行為失當罪成立，立即入獄20個月，另一項罪名不成立。

至於收取利益罪，陪審團未能達成共識，法院裁定重審。

正在赤柱監獄服刑的曾蔭權9日透過律師正式向高等法院呈交上訴通知書，尋求上訴庭推翻公職人員行為失當罪定罪及要求減刑。1060313

(中央社)