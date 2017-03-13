蘇清泉服務處遭BB彈射擊 東港警全力緝嫌

蘇清泉東港服務處昨傳遭BB彈射擊。(謝佳潾翻攝)

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉位在東港的服務處，昨天下午傳出「怪聲」，晚上工作人員發現1樓窗戶遭人無故破壞，立即報警處理，警方到場後發現窗戶玻璃上有一處圓孔狀碎裂毀損，但非火藥基底的子彈造成，且現場也未找到類似子彈的物體，研判應是BB彈所致，但仍謹慎地成立專案小組，全力追緝涉嫌人。

服務處人員表示，整起案件無人傷亡，不清楚是否與日前恆春區會選舉的爭議有關，但蘇清泉絕對是為了關心基層權益在做事。

(中時)