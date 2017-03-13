NBA》哈登大三元助威 火箭轟垮衛冕軍騎士
火箭13日在主場迎戰衛冕軍騎士，頭號大將「大鬍子」哈登繳出38分、10籃板、11助攻，本季第15次「大三元」成績單，帶領休士頓大軍117比112拿下2連勝，同時也報了去年11月2日落敗之仇。
哈登此役可說是勇冠三軍，不但展現出想要奪得例行賽MVP的氣勢，而且攻擊和防守兼備，尤其是第二節被對手攻下41分，半場結束反而落後9分的劣勢下，哈登在第三節率領隊友吹起反攻號角，單節飆進11分，幫助火箭回敬32比19攻勢，90比86逆轉超前。
決勝節，哈登的火力絲毫不減，單節又貢獻9分，最後15秒站上罰球線上，雖然2罰僅中1，但火箭此時取得5分領先優勢，順利將勝利果實握在手上。
火箭在拿下此勝之後，本季戰績來到46勝21敗，晉級季後賽的魔術數字只剩下1，只要下一場與湖人之戰獲勝，就能夠繼勇士和馬刺之後，本季第三支取得季後賽入場券的球隊。
好不容易中止3連敗的騎士，在少了「愛神」洛夫這位攻防大將之後，顯得有些力不從心，「小皇帝」詹姆斯奮戰40分鐘，交出30分、7籃板、5助攻，厄文28分、8助攻，兩人都有水準之上的演出，無奈得分點太少，決勝關頭被火箭的哈登、阿里查、雷恩安德生等人聯手圍剿，吞下本季第22敗。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。