NBA》哈登大三元助威 火箭轟垮衛冕軍騎士

哈登繳出本季第15次大三元成績單，幫助火箭後來居上擊敗衛冕軍騎士。(美聯社資料照)

火箭13日在主場迎戰衛冕軍騎士，頭號大將「大鬍子」哈登繳出38分、10籃板、11助攻，本季第15次「大三元」成績單，帶領休士頓大軍117比112拿下2連勝，同時也報了去年11月2日落敗之仇。

哈登此役可說是勇冠三軍，不但展現出想要奪得例行賽MVP的氣勢，而且攻擊和防守兼備，尤其是第二節被對手攻下41分，半場結束反而落後9分的劣勢下，哈登在第三節率領隊友吹起反攻號角，單節飆進11分，幫助火箭回敬32比19攻勢，90比86逆轉超前。

決勝節，哈登的火力絲毫不減，單節又貢獻9分，最後15秒站上罰球線上，雖然2罰僅中1，但火箭此時取得5分領先優勢，順利將勝利果實握在手上。

火箭在拿下此勝之後，本季戰績來到46勝21敗，晉級季後賽的魔術數字只剩下1，只要下一場與湖人之戰獲勝，就能夠繼勇士和馬刺之後，本季第三支取得季後賽入場券的球隊。

好不容易中止3連敗的騎士，在少了「愛神」洛夫這位攻防大將之後，顯得有些力不從心，「小皇帝」詹姆斯奮戰40分鐘，交出30分、7籃板、5助攻，厄文28分、8助攻，兩人都有水準之上的演出，無奈得分點太少，決勝關頭被火箭的哈登、阿里查、雷恩安德生等人聯手圍剿，吞下本季第22敗。

(中時電子報)