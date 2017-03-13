中市iBike租借次數破720多萬人次 年底加碼拚300站
台中市府建置的iBike系統有多夯？交通局統計3年多來總租借次數，累計至去年底達721萬人次，已成為民眾日常所需公共運具的一部分，目前共建置205站，今年交通局追加預算，力拚年底設置300站的目標。
為爭取區里設置iBike系統，為求公平公開和需求性，還推出i-Voting網路投票系統，從103年起分年編列預算，已執行兩期計畫，共建置205站。
交通局長王義川表示，隨著iBike站點陸續上線營運，106年度須依合約規定支付廠商建置與營運費用，以維持場站正常營運。
由於預算採逐年覈實編列，因此提出今年度追加預算案，希望爭取市議會繼續支持。
台中市iBike站點規畫範圍包括各區機關、學校、公園、綠園道及大眾運輸轉運點等處，範圍已由台中火車站至新市政中心的市區軸線密集區，向外規畫延伸至太平區、大里區、霧峰區、烏日區、豐原區、大甲區、北屯區及西屯區(國道以西)等地區。
王義川強調，除向外延伸佈點，市區設站密集度也不斷提升，加強串聯程度，希望鼓勵更多民眾使用這項便利的服務。
交通局為鼓勵民眾使用無能耗、零汙染及健康的公共自行車作為短程接駁運具，只要加入iBike會員，即可享有前30分鐘免費騎乘的優惠。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。