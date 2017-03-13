中市iBike租借次數破720多萬人次，年底加碼拚300站

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台中市府交通局鼓勵民眾使用綠色運具，只要加入iBike會員，即可享有前30分鐘免費騎乘的優惠。（盧金足攝）

台中市iBike大受歡迎，交通局年底拚300站目標。（盧金足攝）

台中市府建置的iBike系統有多夯？交通局統計3年多來總租借次數，累計至去年底達721萬人次，已成為民眾日常所需公共運具的一部分，目前共建置205站，今年交通局追加預算，力拚年底設置300站的目標。

為爭取區里設置iBike系統，為求公平公開和需求性，還推出i-Voting網路投票系統，從103年起分年編列預算，已執行兩期計畫，共建置205站。

交通局長王義川表示，隨著iBike站點陸續上線營運，106年度須依合約規定支付廠商建置與營運費用，以維持場站正常營運。

由於預算採逐年覈實編列，因此提出今年度追加預算案，希望爭取市議會繼續支持。

台中市iBike站點規畫範圍包括各區機關、學校、公園、綠園道及大眾運輸轉運點等處，範圍已由台中火車站至新市政中心的市區軸線密集區，向外規畫延伸至太平區、大里區、霧峰區、烏日區、豐原區、大甲區、北屯區及西屯區(國道以西)等地區。

王義川強調，除向外延伸佈點，市區設站密集度也不斷提升，加強串聯程度，希望鼓勵更多民眾使用這項便利的服務。

交通局為鼓勵民眾使用無能耗、零汙染及健康的公共自行車作為短程接駁運具，只要加入iBike會員，即可享有前30分鐘免費騎乘的優惠。

(中時)