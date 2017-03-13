告惡房東張淑晶索討百萬元借款 舉證不足判敗訴

惹上多起租屋糾紛的惡房東張淑晶，遭盧姓女子控告借款百萬投資宏達電股票慘遭套牢，事後竟不還錢。盧女打官司索討，台北地院考量盧女無法提出借據等事證，因舉證不足判張女勝訴免賠，全案可上訴。

盧女提告指出，2011年4月間張淑晶買了50張宏達電股票，之後股價狂跌，張女宣稱被追繳的很厲害，向她借款100萬元救急，但至今分文未還，2014年她向張女催討借款，張女竟藉口「資金虧損已達9千多萬」推託，她認為張女根本沒有意願還錢，憤而提告。

(中時)