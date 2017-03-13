空品不良 中市府通知台電第20次降載減碳
因風場微弱，中南部地區空氣汙染物連日擴散不佳，今天（13日）上午台中市多處測站再度達紅色等級，市府繼日前通知台電啟動第19次降載，昨晚再度聯繫台電啟動第20次降載，兩次皆減少730百萬瓦(MW)發電量，盼有效緩解此波空汙。
此外，環保局也加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵。呼籲民眾出外時加強防護。
環保局長白智榮表示，今早7時，台中市轄內16個空品測站，大里、西屯、忠明等12個測站AQI指標>150，達紅色警戒；豐原、沙鹿、后里、霧峰等4個測站AQI指標>100，達橘色警戒等級。
由於風場微弱，近日中南部地區空氣汙染物擴散不佳，持續受到空汙影響，上周五第一波空汙發生時，市府已聯繫台電啟動第19次降載，減少730百萬瓦(MW)發電量，今早第二波空汙再發生，市府提前於昨晚聯繫聯繫台電啟動第20次降載，同樣減少730百萬瓦(MW)發電量，盼有效緩解此波空汙。
環保局今早也啟動空品不良應變，加強稽查不當空汙排放及空汙防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵，洗掃街用水以灌溉溝渠用水及再生水為主；此外，也於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化。並由教育局通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。
白智榮提醒，此波空氣汙染會持續今日晚間，請市民朋友多注意，並呼籲敏感族群民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩防範做好防護。
(中時)
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