資深廣播人崔小萍病逝 享壽94歲
曾經在50、60年代以廣播劇風靡全台的資深廣播人崔小萍，11日晚病逝於台大醫院，享壽94歲，文化部也證實消息。崔小萍曾是白色恐怖受難者，2000年才洗刷冤屈，獲得國家賠償。
崔小萍在代表著台灣廣播劇的時代記憶。在台灣還沒有成立電視公司，以及雖然電視台成立了，電視機依舊是奢侈品，並非每家每戶都能擁有的民國40、50年代，中國廣播公司每個星期天晚上播出的廣播劇，是許多台灣人最鍾情的娛樂。
戲劇造詣極深的崔小萍，不僅擔任製作人，本身也撰寫廣播劇本，光是她在中國廣播公司製作的廣播劇就有約700部。
除了廣播，崔小萍也曾擔任導演，在1966年首次把瓊瑤小說「窗外」改拍成電影；她還演出導演李行的作品「懸崖」而獲得亞洲影展最佳女配角獎。她曾是舞台劇編劇、話劇演員，還在政戰學校及世新大學等大專表演科系教課，演員歸亞蕾、李志希等人都是她的學生。
崔小萍日後最廣為人知的身分，其實是白色恐怖受難者。1968年崔小萍遭到警總逮捕，當時調查許久都沒有證據，於是編造罪名指她曾在1947年與共產黨人一起演戲，判刑14年。1975年因蔣介石逝世而獲得大赦，1998年才回到老東家中廣製作廣播劇經典劇場，直到2000年才終於洗刷冤屈，獲得國家賠償。
2000年崔小萍獲得廣播金鐘獎終身成就獎，今年3月11日病逝台大醫院，享壽94歲。1060313
(中央社)
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