遇見初LOVE 內政部辦未婚聯誼
內政部今天表示，為鼓勵民眾適齡結婚及生育，5月至9月舉辦12梯次「遇見初LOVE」單身聯誼；第1、2梯次活動3月22日開始受理報名，歡迎年滿20歲以上在台設有戶籍的單身者參加。
內政部自民國99年起，陸續舉辦未婚聯誼活動，100年及101年共舉辦23梯次未婚青年聯誼，據了解，已有36對結婚，生育18名寶寶。
內政部表示，去年辦理的「幸福列車」單身聯誼活動報名踴躍，共有5081人報名，但因預算限制最後只提供1100人參與，其中已有7對結婚。
內政部說，曾參與活動的朋友紛紛表示感謝與肯定，也強烈建議繼續辦理，因此，為回應大家需求，內政部推出「遇見初LOVE」聯誼活動。
內政部指出，5月6日及20日推出「遇見初LOVE」第1、2梯次單身聯誼活動，報名時間為3月22日至4月5日，採線上報名，可至「內政部106年『遇見初LOVE』單身聯誼活動」專屬網頁（http://www.ris.gov.tw/love106）報名。1060313
(中央社)
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