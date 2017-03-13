黨產會：調查國發院案 落實轉型正義

黨產會將調查國發院土地案，這是黨產會處理首件司法已判決確定的案件。發言人施錦芳今天表示，若當事人權利確實在黨國一體體制下有損害，將依法追增，這是轉型正義的真正價值。

行政院不當黨產委員會將調查國發院土地是否為國民黨不當取得的財產，預計5月開聽證會。

媒體報導，國發院原地主葉頌仁指國民黨西元1964年強占民地，強逼他父親葉中川將8300多坪私有土地以低於市價價格賣給國民黨，他父親不願賤賣，土地就被搶走；葉家過去控告國民黨要求還地，2011年判葉家敗訴三審定讞，這將成為黨產會首樁處理司法已判決確定案件。

施錦芳上午受訪時表示，去年10月接到葉家陳情，調閱當年特偵組跟訴訟的相關卷證後，認為有疑問需要再釐清，因此黨產會決定立案調查。

施錦芳表示，黨產條例就是要檢視過去黨國一體的體制下，法律無法處理的案件，將本著黨產條例規範的精神 調查此案，希望釐清事實真相。如果當事人的權利確實在黨國一體下有受到損害，將依法追增，這也是轉型正義的真正價值。

施錦芳說，該案雖已三審定讞，但判決是處理葉家請求土地返還的部分，並沒有涉及黨產條例部分。當初葉家是否受到脅迫、或是否以不相當價值將土地移轉給國民黨、是否可以追增，這是黨產條例可以處理的部分。如果有發現新的事證，也會移請檢調調查。1060313

(中央社)